Senatorul liberal Vergil Chițac, depistat pozitiv la teste coronavirus, a fost adus la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța fara a fi izolat.Vergil Chițac a transmis, vineri, pe Facebook, ca este ”extrem de mahnit” ca el și soția sa au fost confirmați cu coronavirus și ca asistam la ”o incercare pentru toata planeta”:”Din pacate, starea de rau pe care am acuzat-o in ultimele zile s-a dovedit a fi cauzata de Coronavirus COVID-19. Voi urma intocmai procedurile Direcției de Sanatate Publica și am incredere ca totul se va rezolva cu bine. Sunt extrem de mahnit ca eu, soția mea și atația alți…