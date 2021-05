Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri a eșuat tentativa de examinare a candidaturii lui Igor Grosu la funcția de prim-ministru, parlamentarii se intrunesc și astazi in ședința plenara pentru a continua examinarea subiectelor de pe ordinea de zi. Printre subiecte se numara proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului…

- Digi 24 a prezentat, marti seara, imagini cu fostul ministru de Interne Marcel Vela la o terasa din Bucuresti. Potrivit sursei citate, nu s-ar fi respectat regulile de protecție impotriva COVID, localul avand pereti pe toate laturile. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa…

- Dupa ore in șir de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase amendamente, Senatul SUA a aprobat in cele din urma, sambata, planul de 1.900 de miliarde de dolari dorit de presedintele Joe Biden pentru a relansa cea mai mare economie a lumii, afectata de pandemia de…

- Doi inalti responsabili ai Pentagonului, care fusesera numiti de Donald Trump, au fost acuzati miercuri in cursul unei audieri in Senat pentru rolul lor in raspunsul lent al fortelor de securitate la asaltul asupra Capitoliului pe 6 ianuarie, noteaza AFP.

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, sfideaza judecatorii din CSM. In timpul dezbaterilor din Sedinta sectiei pentru judecatori, de joi, 25 februarie, ministrul a plecat brusc in timp ce judecatorii i se adresau. Stelian Ion se grabea sa ajunga la bilantul DNA pe 2020. "Era mai important sa participe…

- Imaginile au fost prezentate de catre Acuzare in procesul impotriva lui Donald Trump și provin de pe camerele de securitate din interiorul Capitoliului. Acestea nu fusesera vazute anterior de opinia publica.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva !, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 a venit cu o declaratie-soc din partea uneia dintre concurente. La mai bine de doua luni dupa ce le-a dezvaluit tuturor ca are o relație cu Edy, artista surprinde din nou. Dupa ce la finalul galei trecute, Ana…