- Startul la cursele de semimaraton, stafeta si cros de 10,5 km va fi dat la ora 9.30, iar cinci minute mai tarziu va veni randul cursei populare de 2,5 km. Ulterior, la ora 12.00, vor fi curse dedicate copiilor, iar la ora 13.00 va fi premierea. Pentru buna desfasurare a evenimentelor, intre orele 4…

- Un tanc s-a rasturnat pe sosea in Prahova in urma cu putin timp! Circulatia a fost blocata pe un sens si se asteapta o macara de mare tonaj pentru a putea fi repus pe platforma cu care era transportat. Vezi galeria foto + 4 + 4 Incidentul s-a petrecut in Prahova, pe DN1B, la kilometrul 30+500 de metri,…

- Circulatia este destul de aglomerata pe pasajul Octav Bancila din cauza unui semafor nefunctional. Politia dirijeaza traficul si incearca sa evite formarea ambuteiajelor. Nici primul semafor dinspre OMV Pacurari nu functioneaza.

- Traficul naval pe canalul Sulina va fi, sambata, suspendat, pentru transportul unei sectiuni dintr-o nava de croaziera care va pleca din santierul tulcean spre Marea Neagra, a anuntat joi Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati pe site-ul propriu. Circulatia navelor maritime…

- Circulatia in judetul Caras-Severin este ingreunata, marti dimineata, din cauza a doua evenimente rutiere in care au fost implicate doua TIR-uri care au derapat pe zapada, pentru ca soferii nu au adaptat viteza la conditiile de drum. Si in judetul Sibiu un TIR a derapat, dar si pe Centura Bucuresti.…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule de pe A2 intre Bucuresti si Fetesti a fost reluata duminica seara, aproape de miezul noptii. Circulatia se va desfasura controlat sub supravegherea Politiei Rutiere si a reprezentantilor CNAIR.

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita –Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri.

- Traficul feroviar este blocat in zona Garii de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica ce sustinea conductele de termoficare s-a prabusit miercuri peste liniile de cale ferata, fara a se inregistra victime, potrivit autoritatilor locale.