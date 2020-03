​​VIDEO "Seinfeld" de izolare: 80 de minute cu bâlbe din serial ajung virale O serie de bâlbe surprinse în timpul filmarilor pentru serialul &"Seinfeld&" a ajuns online dupa ce un DVD a fost descoperit la o piata de vechituri. Imaginile au fost lansate online în septembrie 2019, dar, odata cu izolarea pentru prevenirea raspândirii infectiilor Covid-19, au ajuns virale, scrie Mediafax.



Montajul se pare ca era destinat actorilor si a fost descoperit pe un DVD vândut la o piata de vechituri.



&"Avea o coperta realizata artizanal si un DVD fara niciun fel de informatii oficiale. Calitatea imaginilor e slaba, dar multe dintre secvente… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american California a emis un decret prin care le impune celor 40 de milioane de locuitori sa ramana la domiciliu ca masura de precauție in fața pandemiei de coronavirus. Decretul semnat joi, cu efect imediat, de guvernatorul Gavin Newsom marcheaza cea mai extinsa și restrictiva…

- Un om mort la fiecare 10 minute și 50 infectați, pe ora. Au 1.284 de cazuri de coronavirus confirmate și sunt pe locul trei in lume la numarul persoanelor bolnave de COVID-19, dupa China și Italia.

- Numarul deceselor in Italia a crescut la 1.809, cu 368 de morti in doar 24 de ore, ritmul fiind așadar de un mort la fiecare 4 minute.Numarul persoanelor decedate in Italia din cauza coronavirusului a ajuns duminica la 1.809, ceea ce presupune o crestere de 368 de decese in ultimele 24 de…

- ​Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM), inclusiv din România, sunt invitate sa aplice urgent pentru fonduri europene, într-o noua sesiune, cu un buget total de 164 de milioane de euro, prin Acceleratorul EIC, pentru a dezvolta tehnologii și inovații care ar putea ajuta la lupta…

- Cererea globala de titei ar urma sa scada cu 910.000 barili pe zi (bpd) in primul trimestru din acest an, a estimat Agentia Internationala a Energiei (EIA), deoarece extinderea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19) a redus activitatea economica si calatoriile, sporind spectrul unei recesiuni…

- Potrivit unui articol publicat de echipa lui Zhong in Journal of Medical Virology, aceasta metoda ar permite reducerea considerabila a perioadei de timp pentru diagnosticarea bolii si ar putea fi folosita ca test suplimentar la pacientii care au rezultat negativ la testele de acid nucleic, principalul…

- Calitatea aerului, nivelul ridicat de poluare atmosferica și avertizarile specialiștilor au dus la dublarea vanzarilor echipamentelor de purificare a aerului in luna ianuarie 2020. Comparația este facuta potrivit datelor Daikin Romania cu aceeași perioada a anului anterior. „Rezultatele acestea se inscriu…

- BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, a incheiat 2019 cu o cifra de afaceri de 6,5 milioane de euro, in creștere cu aproape 10% fața de anul precedent. Rezultatul operațional (EBITDA) a fost de peste 1,5 milioane de euro, in creștere cu 25% fața de 2018. …