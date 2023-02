Rusia a pierdut strategic, operational si tactic in razboiul sau in Ucraina, a declarat marti presei seful statului major american, generalul Mark Milley, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina condus de SUA, care a avut loc la Bruxelles, potrivit Agerpres. „Rusia este acum o paria globala si lumea continua sa fie inspirata […] The post VIDEO. Șeful statului major american: Rusia a pierdut strategic, operational si tactic in razboiul cu Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .