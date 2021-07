Stiri pe aceeasi tema

- O videoconferinta desfasurata joi intre liderii PNL Timis scoate la iveala strategia incredibila pe care liderul Alin Nica o adopta pentru a castiga sefia filialei. Intr-o inregistrare video intrata in posesia presei, Alin Nica sustine vizibil ingrijorat ca organizarea alegerilor poate fi consemnata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a intervenit in scandalul din filiala municipala Timisoara si a trimis o „Dispozitie” pe adresa presedintelui interimar, Alin Nica. Prin aceasta, Orban solicita ca toti membrii PNL Timisoara exclusi din convocatorul pentru alegeri sa fie introdusi inapoi pentru a putea…

- Candidat la șefia PNL Timișoara, Raul Ambrus spune ca se pregatește fraudarea scrutinului intern. PNL Timișoara e scindat in doua tabere. Pe de o parte, tabara Raul Ambruș - Ludovic Orban, cea care a caștigat alegerile interne municipale și pe de alta parte tabara Cosmin Tabara - Alin Nica,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii recomanda lui Alin Nica, liderul organizației de la Timiș sa iși dea demisia daca nu este mulțumit de modul in care s-au derulat alegerile in organizația pe care o...

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, neutru pana acum in lupta pentru putere din PNL, se dezice de presedintele partidului, Ludovic Orban. Reactia lui Nica vine pe fondul tensiunilor din PNL Timisoara, unde balanta a fost inclinata de Orban in defavoarea taberei sustinute de Nica.

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica, il acuza pe Ludovic Orban ca gireaza alegeri care s-au transformat in balciuri violente și spune ca, pentru el, Orban nu mai este liderul PNL. Reacția lui Nica vine dupa ce la alegerile de la PNL Timișoara a izbucnit un scandal cu acuzații de frauda. "M-am…

- Lupta pentru putere din PNL scoate la iveala cele mai mizerabile scene pe care le poate concepe un partid! De la acuzații de mita, frauda, la lupte corp la corp, toate au loc in interiorul celui mai important partid din coaliția de guvernare. Luni seara au loc alegeri pentru șefia PNL Sector…