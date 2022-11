Stiri pe aceeasi tema

- Giorgia Meloni urmeaza sa fie numita prima femeie prim-ministru al Italiei. Partidul Frații din Italia al lui Meloni – o mișcare conservatoare naționala cu radacini neofasciste – a devenit cel mai mare partid din Italia in alegerile generale anticipate care au avut loc la 25 septembrie, scrie Euronews.…

- Un important politician de opoziție din Belarus, Pavel Latushko, a declarat ca acordarea a Premiului Nobel pentru Pace 2022 activistului pentru drepturile omului Ales Byalyatski, va atrage din nou atenția asupra soartei deținuților politici din țara. Premiul este un gest simbolic nu doar pentru Byalyatski,…

- Locuitorii din Kiev au laudat vineri (30 septembrie) anunțul președintelui Volodymyr Zelenskiy privind o candidatura surpriza pentru aderarea rapida la alianța militara NATO. „Așteptam asta de mult timp”, a declarat Larysa, in varsta de 50 de ani, rezidenta a Kievului. Zelenski a semnat actele de cerere…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, s-a intalnit cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov și cu președintele iranian Ebrahim Raisi, in marja Adunarii Generale a ONU, joi. Raisi a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in Iran exista libertate de exprimare,…

- „ Credem ca razboiul impotriva Ucrainei nu va avea niciodata un triumf și un proces echitabil de pace nu va avea un invins”, a declarat președintele turc Tayyip Erdogan in Adunarea Generala a ONU, marți (20 septembrie), referindu-se la conflictul ruso-ucrainean. „ Avem nevoie de o ieșire demna din…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) Rafael Grossi a declarat ca intentioneaza sa prezinte la inceputul saptamanii viitoare un raport privind siguranta centralei nucleare de la Zaporojie (sudul Ucrainei), controlata de Rusia.In cadrul unei conferinte de presa, la intoarcerea…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters.Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului…

- Unele parți ale Chinei au fost extrem de afectate de canicula. Peștii mor, iar culturile se usuca, situația nefiind una favorabila. In orașul de coasta din sudul țarii, Zhuhai, bibani de mare morți au plutit la o ferma in timp ce un muncitor ii recupera. Pierderile suferite de crescatorii de pește din…