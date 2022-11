Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat demisia lui Vasile Dincu de la ministerul Apararii susținand ca a crezut ca ”s-a depașit momentul”, facand astfel referire la declarațiile anterioare ale lui Dincu, cu privire la o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia. Șeful social-democraților a mai precizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca 5 milioane de tone de cereale au fost exportate din Ucraina prin Romania, aproximativ 60% din ce a exportat Ucraina anul acesta. „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac,…

- Sirenele de raid aerian rasuna pe intreg teritoriul Ucrainei. Sambata dimineața au fost activate alerte de raid aerian in fiecare regiune a Ucrainei, cu excepția Crimeei ocupate de Rusia, relateaza Ukrainska Pravda. Alertele de raid aerian semnaleaza amenințarea unor atacuri cu rachete. Orașul Zaporojie…

- Patru jurnaliști și cunoscuți bloggeri au intrat pe lista neagra a agenților straini din Rusia, a anunțat ministerul Justiției de la Kremlin. Cei patru sunt acuzați ca au primit finanțari din Ucraina pentru a denigra acțiunile lui Vladimir Putin in Rusia. Registrul „interzișilor” din Rusia a fost completat…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Pe rețelele de socializare a aparut inregistrarea cu convorbirea dintre Zelensky și Macron din dimineața de 24 februarie 2022, cand Rusia a atacat Ucraina. Zelensky il suna pe Macron pentru a-l informa ca armata rusa ataca toata Ucraina.Macron vede gravitatea situației și spune „deci, este razboi total”…

- Conflictul militar declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este momentan limitat la teritoriul vecinului sau de la vest, chiar daca Rusia a declanșat un adevarat razboi hibrid la adresa Occidentului. Cu toate acestea, Polonia, țara membra UE și NATO, anticipeaza ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia…

- Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym…