- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a fost, sambata, intr-o vizita de lucru in judetul Prahova, iar in orasul Urlati a gasit serie de nereguli, printre care o groapa de gunoi ilegala pe care Primaria incerca sa o astupe cu pamant. Imaginile cu munții de gunoaie au fost postate pe Facebook…

- Munți de gunoaie descoperite de șeful Garzii de Mediu langa orașul Urlați, in Prahova. Octavian Berceanu a dat de un adevarat focar de infecție in locul unde ar fi trebuit sa fie o stație de transfer deșeuri. Pe imagini se vad tone de gunoaie, de toate tipurile, ingramadite, la un loc, intr-o vale.…

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost, sambata, intr-o vizita de lucru in judetul Prahova, iar in orasul Urlati a gasit serie de nereguli, printre care o groapa de gunoi ilegala pe care Primaria incerca sa o astupe cu pamant.

- Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Șeful Garzii de Mediu vorbește despre…

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu a tras un semnal de alarma privind poluarea raurilor din Romania, el afirmand ca nu ar avea curaj sa bea mai mult de o cana de apa dintr-un rau din tara noastra. El a adaugat ca multe pensiuni din zona montana deverseaza continutul foselor in…

- Comisarul șef al Garzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu (foto sus), spune despre județul Prahova ca este "unul dintre cele mai grele", in care activitatea industriala este preponderent petroliera. Berceanu a anunțat ca vor urma controale ample asupra industriei petroliere care vor viza cele…

- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat ca in Portul Constanta sunt 90 de containere care urmeaza sa fie verificate si acestea vor fi reintoarse in tarile de origine deoarece contin deseuri. El a precizat ca tot ce intra in Romania este verificat. Marti au fost descoperite alte…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de mediu, Octavian Berceanu, vorbeste despre situatia localnicilor din Sintesti, localitate situata in apropierea Capitalei, unde tone de gunoi sunt aduse cu camioane si arse ilegal pe terenuri virane, Berceanu considerand ca acolo este o problema sociala.