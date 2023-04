Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken, care a sosit in India, a avertizat ca nu intentioneaza sa se intalneasca cu omologul sau rus Serghei Lavrov in cursul acestei reuniuni de doua zile a ministrilor de Externe din statele membre G20, in contextul unor tensiuni cauzate de Razboiul rus din Ucraina,…

- Romania apreciaza „sprijinul clar si vocal” al Luxemburgului privind aderarea țarii noastre la Schengen, a spus, luni, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Xavier Bettel.

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca in cazul plații taxei de solidaritate de catre OMV Petrom, „daca cineva a greșit, sa spuna ca a greșit”, dupa ce compania a transmis ca nu se incadreaza legal in aceasta categorie. Senatorul PNL Daniel Fenechiu spune ca ministrul…

- Seful statului Klaus Iohannis a precizat ca prezenta presedintelui Volodimir Zelenski la reuniunea extraordinara de joi a Consiliului European este un semn al „angajamentului nostru european si al sprijinului puternic pentru Ucraina si cetatenii acestei tari”, anunța news.ro. Fii la curent…

- Klaus Iohannis a semnat in cartea de condoleanțe de la Ambasada Turciei la București deschisa in urma cutremurului de 7,8 grade pe scara Richter. Șeful statului a afirmat ca Romania este solidara cu poporul turc și a transmis insanatoșire grabnica persoanelor ranite.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a rechemat miercuri Iranul la ordine, dupa ce a constatat o modificare a modului de operare pentru imbogațirea uraniului la 60% in uzina subterana Fordo, care nu fusese raportata anterior, noteaza AFP. Instanta ONU, insarcinata cu verificarea caracterului…

- Scandalul dintre Suedia și Turcia repoziționeaza Finlanda. Ministrul de Externe finlandez a declarat la televiziunea publica YLE ca Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura…

- Ministrul justiției, Catalin Predoiu, a dat „pe surse” ca sigura achitarea unui cetațean intr-un proces in care judecatorii nu au deliberat și pronunțat oficial decizia. S-a intamplat intr-o emisiune de radio și a transmis intregii țari faptul ca ministrul justiției, un om politic, are acces privilegiat…