Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26 mai, 60 de echipe de inspectori antifrauda desfașoara acțiuni de control in Dragonul Roșu. Declarația președintelui ANAF, domnul Lucian Ovidiu Heiuș: https://youtu.be/ZrpWN87clrU The post 60 de echipe ale Direcției Generale Antifrauda Fiscala desfașoara acțiuni de control in Dragonul Roșu…

- 60 de echipe ale Direcției Generale Antifrauda Fiscala desfașoara joi acțiuni de control in Dragonul Roșu, anunța ANAF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Comertul mondial cu arahnide, tarantule si scorpioni se desfasoara pe internet practic fara vizibilitate sau control, potrivit unui studiu care atrage atentia asupra caracterului sau ilegal si a amenintarilor la adresa biodiversitatii, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- “Operatiunea se deruleaza in toata tara, la importatori si distribuitori de legume si fructe”, a precizat Heius intr-o declaratie pentru Comertul angro cu legume si fructe este una dintre sursele importante de evaziune fiscala, iar aceste produse au fost introduse deja de ANAF pe lista produselor cu…

- Politistii au dat amenzi in valoare de peste 25.000 de lei in urma unor actiuni de control desfasurate in municipiul Vaslui, in orasul Negresti si in comunele limitrofe, in perioada 16 - 18 aprilie, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Fii la curent…

- Autoritatile fac, joi, o razie de proportii in localitati din judetul Ilfov, cu peste 150 de forte de ordine si echipa de control. Sunt vizate infractiuni de mediu, cele de evaziune fiscala, furturile de energie si identificarea persoanelor care ard ilegal deseuri sau depistarea persoanelor urmarite. …

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat din nou, poporului ucrainean si intregii lumi, joi, prin intermediul unei inregistrari video postate pe contul sau oficial de Facebook. Seful statului a afirmat ca Ucraina nu se va preda, credinta poporului ucrainean neputand fi distrusa, indiferent…

- Blocati in Vama Porubne-Siret de peste 10 ore, 17 cetateni romani fac apel la autoritati pentru a putea intra in tara. „Am fugit din zona Harkov, de 10 ore stam, rabdam de foame, de frig! Am auzit sirenele in Cernauti. Va rugam sa ne ajutati sa ajungem acasa la familie si copii!”,spun ei, Seful DSU…