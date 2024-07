Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii municipali se intrunesc astazi, 30 iulie, in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi figureaza 4 subiecte, printre care și subiectul cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinau pentru anul 2024, in ambele lecturi. Asta dupa ce, la ședința anterioara a CMC, dupa ore lungi de discuții…

- Consilierii municipali se intrunesc astazi, 30 iulie, in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi figureaza 4 subiecte, printre care și subiectul cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinau pentru anul 2024, in ambele lecturi. Asta dupa ce, la ședința anterioara a CMC, dupa ore lungi de discuții…

- Consilierii municipali se intrunesc astazi, 30 iulie, in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi figureaza 4 subiecte, printre care și subiectul cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinau pentru anul 2024, in ambele lecturi. Asta dupa ce, la ședința anterioara a CMC, dupa ore lungi de discuții…

- Consilierii municipali se intrunesc astazi, 30 iulie, in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi figureaza 4 subiecte, printre care și subiectul cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinau pentru anul 2024, in ambele lecturi. Asta dupa ce, la ședința anterioara a CMC, dupa ore lungi de discuții…

- Valoarea totala estimativa a investitiei este in cuantum de 75.245.882,17 lei fara TVA, respectiv 89.428.711,10 lei cu TVA. Realizarea pasajului va contribui la fluidizarea traficului, cat si la reducerea timpului de calatorie in interiorul localitatii. Primaria municipiului Constanta se intruneste…

- Primaria municipiului Constanta se intruneste pe 27 iunie 2024, de la ora 14.00, in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Constanta. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte, printre care si…

- Astazi, de la ora 14:00, are loc sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Constanta. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Consilierii locali au pe masa, printre altele, proiectul de hotarare nr. 237 23.05.2024 privind aprobarea…

- In cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local de ieri, primarul Ioan Turc a recunoscut ca s-a asfaltat „din greșeala” o strada din Cartierul RAAL care nu era in domeniul public. Consilierilor li s-a cerut sa voteze post asfaltare primirea in domeniul public a drumului. Consilierii PSD au refuzat sa…