Video. Secvențe de la manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale și nemuritorului Mihai Eminescu Manifestarile dedicate Zilei Culturii Naționale de la Carei au adunat romanii care au vrut sa iși exprime prețuirea pentru valorile noastre culturale. Asociațiile romanești ASTRA, Unirea, a rezerviștilor militari precum și Direcția de Cultura au inconjurat bustul lui Mihai Eminescu și l-au omagiat ca fiind cel mai mare factor cultural romanesc. Fara Eminescu nu am fi doar mai saraci ci am inceta sa fim ceea ce suntem datorita lui. Ca de obicei, autoritațile locale, conducerea municipiului, au ignorat total Ziua Culturii Naționale chiar daca avem și doi demnitari romani ce iși fac veacul prin… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Moment omagial la bustul lui Mihai Eminescu de la Carei. Direcției de Cultura Carei și Desparțamantului ASTRA Carei li s-au alaturat și Asociația Unirea 2009 precum și Asociația Rezerviștilor din cadrul MAI la acțiunea de aniversare a 171 de ani de la nașterea romanului absolut Mihai Eminescu.

Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a participat astazi, 25 octombrie, la manifestarile dedicate „Zilei Armatei Romane" de la Carei. Ceremonialul a inceput la ora 15.00. Platoul din fața Ansamblului Monumental „Glorie Ostașului Roman" a fost plin cu militari.

