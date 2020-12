Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis luni un mesaj de Anul Nou in care indeamna ca 2021 sa fie un 'an al vindecarii', transmite dpa.



'Atat schimbarile climatice, cat si pandemia COVID-19 sunt crize carora li se poate raspunde doar de toti impreuna - ca parte a unei tranzitii spre un viitor incluziv si sustenabil', a spus Guterres in mesajul sau video.

Cel mai important obiectiv al ONU pentru 2021 este construirea unei coalitii globale pentru atingerea neutralitatii, cu zero emisii de CO2, pana in 2050, a mai afirmat…