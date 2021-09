Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 18 de ani, a fost lovita de un microbuz in timp ce trecea strada pe trecerea de pietoni. Incidentul s-a produs ieri, 3 septembrie, la o intersecție din orașul Tiraspol.

- Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri. Mașinile se deplasau la semnalul verde al semaforului.Șoferul mașinii Volkswagen Transporter a lovit o tanara de 18 ani care traversa drumul in acel moment. Pietonul avea caștile la urechi și privea in telefon.

- O adolescenta de 15 ani din judetul Galati a fost lovita, miercuri, de un autoturism in timp ce traversa DN 25 prin loc nepermis, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin apel la 112 ca…

- Accident vineri dimineața pe Calea Eroilor din municipiul Buzau. In timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, o tanara de 38 de ani a fost lovita de un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ploiești de catre o șoferița in varsta de 40 de ani, din Timișoara. Pietonul a fost lovit cu oglinda…

- Accident rutier fatal pentru o femeie de 88 de ani din satul Țibirica, raionul Calarași. In data de 15 iunie, in jurul orelor 17 și 30 minute, un barbat, in varsta de 62 ani, locuitor al s.

- Un accident grav de circulație s-a produs pe strada Bistriței din Dej. Incidentul s-a produs in jurul orei 10.15.Din imaginile filmate de un șofer, care a trecut prin zona, reiese ca un TIR a lovit un autoturism de transport persoane. O autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost alertate in…

- Miercuri, in jurul orei 12:35, un barbat de 29 de ani, din județul Bacau, a lovit cu mașina un copil de 12 ani, in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca.„Un conducator in varsta de 29 de ani, din municipiul Onești, județul Bacau, care se deplasa la volanul unui autoturism, din direcția Piața Ștefan cel…

- Un barbat in varsta de 87 de ani, a decedat dupa ce a fost tamponat de o mașina pe traseul Hincești-Mereșeni. Acesta traversa strada neregulamentar. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa al IP Hincești, Cristina Vicol.