VIDEO! Se trage în capitala economică a Kazahstanului! Zeci de protestatari, eliminați Mai multe transportoare blindate si zeci de militari au intrat joi dimineata in piata centrala din Almati, capitala economica a Kazahstanului, unde sute de manifestanti protestau a treia zi consecutiv impotriva guvernului, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Corespondentii agentiei afirma ca in timp ce fortele de ordine se apropiau de multimea de protestatari s-au auzit focuri de arma. Ulterior, politia din cel mai mare oras al tarii a afirmat, potrivit agentiei de presa ruse Interfax, preluata de Reuters, ca zeci de participanti la revolta au fost “eliminati”. Tot joi, televiziunea de stat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Președintele kazah a cerut ajutor Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), condusa de Rusia, pe fondul tulburarilor violente care au pus stapanire pe țara asiatica, susținand ca „teroriștii" au pus stapanire pe obiectivele strategice din intreaga țara. Din CSTO fac parte Rusia,…

