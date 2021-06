Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii Chindiei au fost vizitați de galerie la antrenamentul efectuat la Aninoasa. Pe langa scandarile specifice, fanii echipei au strigat: Post-ul Chindia a fost vizitata de galerie la Aninoasa! Moment frumos la antrenamentul baieților lui Emil Sandoi! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Minora in varsta de 12 ani, din orașul Pucioasa, care astazi, 7 mai, a plecat voluntar de la domiciliu si Post-ul Copilul disparut la Pucioasa a fost gasit in județul Prahova apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trupul unui copil de doar trei ani a fost gasit in raul Cerna, dupa ce micutul, care se afla cu tatal sau pe malul apei, s-a jucat aruncand cu pietre in apa, iar la un moment dat a alunecat si a fost luat de curenti, scrie News.ro.„Un copil de 3 ani din Toplita a pierit inecat in raul Cerna. La data…

- VIDEO A DISPARUT aisbergul A68, 'vedeta' de pe rețelel sociale si cel mai mare din lume la un moment dat Aisbergul A68, vedeta in social media si cel mai mare din lume la un moment dat, cu o suprafata de 6.000 de kilometri patrati, cand s-a desprins din Antarctica in 2017, a disparut, scrie…

- Talentul pentru dans și l-a descoperit la o petrecere, pe cand avea 14 ani, atunci cand a vazut doi colegi Post-ul Un targoviștean a uimit juriul “Romanii au talent” cu un moment de Shuffle Dance apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- COMUNICAT DE PRESA In aceasta dimineața, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Basarab I” al județului Dambovița, in cadru Post-ul Moment festiv la sediul ISU Dambovița. Colonelul Eduard-Valeriu Țelea a fost trecut in rezerva apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1 Post-ul 25% din localitațile județului au o incidența peste 3/mie. 1338 de dambovițeni sunt pozitivi la acest moment apare prima data in Gazeta Dambovitei .