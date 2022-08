Stiri pe aceeasi tema

- Salman Rushdie, conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat la o conferinta in statul New York Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Scriitorul Salman Rushdie, care s-a nascut in India si care si-a petrecut mai multi ani ascunzandu-se dupa ce Iranul le-a cerut musulmanilor sa il ucida din cauza scrierilor sale, a fost operat dupa ce a fost injunghiat, fiind conectat la un ventilator, si cel mai probabil isi va pierde un ochi, potrivit…

- Salman Rushdie, autorul cartii ''Versetele satanice'' si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP.

- Cunoscutul scriitor Salman Rushdie, autorul Versetelor Satanice, a fost injunghiat in timpul unui interviu, la New York. Acesta a fost amenintat cu moartea de mai multe ori din cauza cartilor sale. Scriitorul Salman Rushdie a fost injunghiat. Acesta este autorul celebrelor Versete Satanice. Incidentul…

- Salman Rushdie, romancierul de origine indiana care a primit ordinul de a fi ucis de Iran in 1989 din cauza scrierilor sale, a fost atacat pe scena la un eveniment din New York. Se pare ca acesta a fost injunghiat, potrivit poliției statului New York și unui martor ocular. Un barbat s-a repezit pe scena…

- Clipe ingrozitoare pentru Salman Rushdie. Scriitorul de 75 de ani a fost atacat la un eveniment din orașul american New York, iar agresorii l-ar fi injunghiat fara mila. Acesta a primit multe amenintari cu moartea dupa ce a scris volumul „Versetele satanice”. Conform celor de la BBC, politia statului…

- Departamentul de gestionare a situațiilor de urgența din New York a postat luni pe rețelele de socializare un videoclip cu instrucțiuni in cazul unui atac nuclear. Potrivit instrucțiunilor, newyorkezii sunt sfatuiți in acest caz sa se adaposteasca rapid in interiorul unei cladiri și sa se indeparteze…

- Magistrații – membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu venituri și de peste 10.000 de euro pe luna, dupa cum arata Sursa Zilei, la inceputul acestui an, insista sa se judece cu statul pentru creșteri salariale de 25%. In septembrie 2020, 13 din cei 14 membri aleși ai CSM au dat in judecata…