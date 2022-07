Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de ucraineni vor participa la contraofensiva din sudul Ucrainei și vor incerca sa recucereasca teritoriile ocupate de ruși, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, potrivit Sky News. Ucraina aduna o forța de un milion de persoane echipate cu armament occidental cu scopul de a recupera teritoriul…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, sambata, ca anticipeaza un razboi de lunga durata in Ucraina, mentionand ca nu vede conditii pentru o solutionare politica in termen scurt a acestui conflict. „Anticipam un razboi de lunga durata in Ucraina. Nu vedem, din pacate, conditii…

- O operațiune de salvare spectaculoasa, pusa la cale timp de mai bine de o luna de un grup de veterani din SUA, s-a incheiat cu succes in Ucraina. Scopul a fost sa-l extraga pe un cercetator american chiar din periculosul oraș Mariupol, distrus de ruși dupa ce a fost teatrul unor confruntari sangeroase,…

- Un comandant rus, laudat la televiziunile de la Moscova pentru „curajul” sau, și-a abandonat vehiculul de lupta in Ucraina, acesta fiind descoperit de militarii ucraineni. Vehiculul a fost gasit abandonat in apropierea raului Doneț unde forțele armate ruse au suferit una dintre cele mai zdrobitoare…

- O drona Bayraktar, folosita de catre armata ucraineana in razboiul cu Rusia, s-a prabușit la Sulina. Ministerul Apararii Naționale susține ca drona a fost gasita la 2 mile de țarm, intre Sulina și Sfantu Gheorghe. Drona s-a prabușit in Ucraina, dar a ajuns in apele teritoriale ale Romaniei. ”Miercuri,…

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, castigatoarea editiei Eurovision Song Contest 2022, a anuntat ca va organiza un turneu in Europa cu scopul de a strange fonduri pentru armata ucraineana si fundatiile caritabile din Ucraina, relateaza CNN. Liderul Oleg Psiuk a declarat, marti, in timpul unei conferinte…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, l-a contrazis, joi, pe Marcel Ciolacu pe tema vizitei in Ucraina. El a susținut ca a aflat luni, de la partea ucraineana, care l-a intrebat ce se intampla, despre faptul ca presedintele camerei, Marcel Ciolacu nu mai vine pe 27 aprilie in vizita in Ucraina. Ciolacu…

- Forțele Armate ale Ucrainei au doborat mai multe ținte aeriene inamice joi, 21 aprilie, intr-o zi „fructuoasa”, cum a fost numita de apararea aeriana ucraineana. Comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina a declarat ca țintele au fost distruse simultan. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene, 15 ținte…