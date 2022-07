VIDEO/ Scorpions, concert in Israel.Hitul ”Wind of Change” a avut pasaje in ucraineana

Stiri pe aceeasi tema

- Formației Scorpions și-a aratat din nou sprijinul pentru Ucraina la concertul pe care l0au avut in Tel Aviv, Israel. Membrii formației au indemnat publicul sa cante versurile actualizate ale hitului ”Wind of Change”. O parte din versuri au fost modificate, ”Now, listen to my heart”, fiind in ucraineana. …

- Un milion de ucraineni vor participa la contraofensiva din sudul Ucrainei și vor incerca sa recucereasca teritoriile ocupate de ruși, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii, potrivit Sky News. Ucraina aduna o forța de un milion de persoane echipate cu armament occidental cu scopul de a recupera teritoriul…

- O drona Bayraktar, folosita de catre armata ucraineana in razboiul cu Rusia, s-a prabușit la Sulina. Ministerul Apararii Naționale susține ca drona a fost gasita la 2 mile de țarm, intre Sulina și Sfantu Gheorghe. Drona s-a prabușit in Ucraina, dar a ajuns in apele teritoriale ale Romaniei. ”Miercuri,…

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra, castigatoarea editiei Eurovision Song Contest 2022, a anuntat ca va organiza un turneu in Europa cu scopul de a strange fonduri pentru armata ucraineana si fundatiile caritabile din Ucraina, relateaza CNN. Liderul Oleg Psiuk a declarat, marti, in timpul unei conferinte…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, l-a contrazis, joi, pe Marcel Ciolacu pe tema vizitei in Ucraina. El a susținut ca a aflat luni, de la partea ucraineana, care l-a intrebat ce se intampla, despre faptul ca presedintele camerei, Marcel Ciolacu nu mai vine pe 27 aprilie in vizita in Ucraina. Ciolacu…

- In timp ce zeci de civili, intre care și copii, au murit și au fost raniți in atacurile armatei ruse, lansate asupra orașelor Odesa și Harkov, dar și in Donbas, președintele rus Vladimir Putin a ales sa-și petreaca noaptea de Inviere la biserica. Potrivit „The Globe and Mail”, citat de Mediafax, Putin…

- Forțele Armate ale Ucrainei au doborat mai multe ținte aeriene inamice joi, 21 aprilie, intr-o zi „fructuoasa”, cum a fost numita de apararea aeriana ucraineana. Comandantul Forțelor Aeriene din Ucraina a declarat ca țintele au fost distruse simultan. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene, 15 ținte…