VIDEO Școlile vor putea angaja profesori și cadre medicale Pe ultima suta de metri, unitațile de invațamant incep sa se organizeze pentru noul an școlar. Directorii vor putea face concursuri pentru a se ocupa locurile vacante de profesori sau cadre medicale. Sindicatele estimeaza ca ar fi nevoie de peste zece de mii de persoane. Pentru perioada starii de alerta, Guvernul a decis sa lase la latitudinea fiecarei unitați de invațamant sa decida ce activitați pot fi suspendate sau facute in regim online. Iar medicii de familie fac un apel catre parinti: sa nu aglomereze cabinetele pentru adeverinte si avize la inceputul anului scolar. Guvernul clarifica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

