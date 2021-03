Stiri pe aceeasi tema

- O vasta operatiune politieneasca era in curs de desfasurare luni dupa-amiaza in jurul unui supermagazin din orasul american Boulder, statul Colorado, unde s-au auzit focuri de arma, a anuntat politia, noteaza AFP. Potrivit primelor informații, ar fi 7 morți. O sursa din randul fortelor de…

- Doi ofițeri de poliție din Filipine ar fi fost uciși intr-un schimb de focuri cu alți agenți federali in timpul unei razii eșuate a forțelor de ordine antidrog, potrivit agenției naționale de presa Philippine News Agency (PNA), citata de CNN.

- Trei oameni au murit și alți doi au fost raniți intr-o suburbie din New Orleans, dupa ce un barbat a deschis focul intr-un magazin care vindea... arme.Potrivit poliției, atacatorul a intrat in magazin și a inceput sa traga in persoanele aflate inauntru.

- Cel putin patru militari pakistanezi si patru militanti talibani au fost ucisi intr-un schimb de focuri in apropierea frontierei afgane, a anuntat vineri armata, citata de DPA, potrivit AGERPRES. Un grup de militanti a luat cu asalt un punct de control al armatei in regiunea Nord Waziristan,…

- O echipa de agenți FBI a descins marți dimineața la un complex de lux din Sunrise, situat la periferia orasului Fort Lauderdale, Florida, intr-o ancheta privind exploatarea copiilor, informeaza agentia Associated Press, citata de Mediafax. Suspectul a refuzat percheziția, s-a baricadat in locuinta,…

- In prima zi a anului 2021 au fost efectuate doar 38 de teste in judetul Timis, rezultand cinci persoane infectate cu Sars-Cov-2. In schimb, au fost raportate, in ultimele 24 de ore, opt decese cauzate de coronavirus. Cele cinci persoane infectate cu coronavirus sunt din Timisoara (patru) si Sag (unul).…

- Trei persoane au murit in cadrul unui schimb de focuri in centrul orașului Groznii, a declarat pentru RIA Novosti o sursa familiarizata cu situația. Detalii deocamdata nu se cunosc. Dupa cum scrie ria.ru, in republica au loc adesea impușcaturi. Pe 17 decembrie, in raionul Kurcealoievski, doi barbați…

- Patru persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in capitala germana Berlin in primele ore ale zilei de sambata, a anunțat poliția, citata de Reuters. O purtatoare de cuvant a poliției a spus ca...