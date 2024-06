VIDEO. Scene violente în trafic, în sudul litoralului. Un șofer lovește brutal o mașină în care erau copii Politistii din Constanta fac cercetari dupa ce un sofer a lovit un autoturism aflat in trafic. Inauntru se aflau doi copii, iar pe fundal se aud plansete. Politistii au inceput verificarile dupa ce in spatiul public au aparut imagini privind o altercatie in trafic ce ar fi avut loc pe DN 39, in localitatea Lazu. […] The post VIDEO. Scene violente in trafic, in sudul litoralului. Un șofer lovește brutal o mașina in care erau copii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

