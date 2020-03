Stiri pe aceeasi tema

- Un cuvant banal rostit pe strada a generat o bataie in grup, in care fortele au fost inegale. S-a intamplat in municipiul Falticeni, din judetul Suceava, miercuri, 4 martie. Intr-o filmare publicata pe Facebook se vede cum o fata de 15 ani este trantita la pamant si lovita cu pumnii si picioarele de…

- Scene greu de imaginat intr-un liceu din Botoșani. O eleva a fost batuta crunt de catre colegele sale, data cu capul de tabla și calcata in picioare, in timp ce restul colegilor se amuzau și filmau pe seama momentului.

- Scene de o violența greu de imaginat au fost surprinse pe o strada din Arad, dupa ce un barbat a incasat zeci de lovituri de la mai mulți agenți de paza. Conflictul ar fi izbucnit dupa ce victima a injunghiat pe unul dintre colegii celor insarcinați cu paza.

- Un nou caz de violența in familie s-a produs in județul Alba. Potrivit polițiștilor, la data de 15 februarie 2020, in jurul orei 19,30, Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie care locuiește in comuna Meteș, cu privire la faptul ca a fost agresata…

- Ziarul Unirea Femeie din Galda de Jos, BATUTA cu pumnii și picioarele peste cap și corp, de concubin. Dosar penal și ordin de protecție provizoriu fața de barbatul din Meteș O femeie din Galda de Jos a fost BATUTA cu pumnii și picioarele peste cap și corp, de catre concubin. Dosar penal și ordin de…

- Porto a caștigat pe terenul celor de la Vitoria Guimaraes, 2-1, dar meciul a avut parte de un moment regretabil. Moussa Marega n-a suportat țipetele de maimuța ale ultrașilor Vitoriei și a cerut schimbarea. Scene șocante la Guimaraes. Moussa Marega, 28 de ani, internaționalul malian nascut in Franța,…

- Polițiștii din Neamț au fost sesizați ca un barbat a fost injunghiat de concubina sa. Victima a fost internata in spital, iar polițiștii fac acum cercetari.Potrivit primelor informații, vineri, in jurul orei 15:30, IPJ Neamț a fost sesizat despre faptul ca, un barbat, de 49 de ani, din comuna…

- Avionul a iesit de pe pista de aterizare a Aeroportului International Sabiha Gokcen din Istanbul. Apoi, fuzelajul aeronavei, apartinand companiei aeriene private Pegasus, s-a rupt in doua si a luat foc. Clipe de panica! Un avion plin cu cetateni romani a aterizat de urgenta in Polonia…