- Cu avariile puse, mașina inmatriculara in Satu Mare traverseaza o buna parte din localitate cu spatele. Asta cu toate ca, dupa ea, stateau in coloana alte zeci de mașini.La un moment dat, șoferul chiar depașește un biciclist, spre uluirea celorlalți șoferi din trafic.Șoferul a fost identificat de polițiști,…

- Un adolescent de 15 ani din Buzau a pus polițiștii in alerta, dupa ce acesta a reușit sa fuga din mainile agenților. Baiatul a fost arestat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv evadare, iar oamenii legii au fost nevoiți sa traga mai multe focuri de arma, pentru a putea fi prins din nou.

- La fața locului, s-au deplasat mai multe echipaje de poliție, precum și luptatori SAS, care l-au imobilizat pe barbatul in varsta de 39 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice.In urma cercetarilor, s-a dovedit ca barbatul avea asupra sa doua arme de jucarie.,,La data de 31 august a.c., in jurul orei 14:50,…

- O nunta cu aproape 2.000 de invitați a avut loc in localitatea Tarșolt, in plina pandemie de coronavirus. Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem și fac cercetari pentru savarșirea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Polițiștii satmareni anunța ca s-au sesizat din oficiu in cazul…

- La data de 22 august, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de un tanar de 25 de ani despre faptul ca in comuna Barsana are loc un scandal in familie. La fața locului polițiștii au identificat un barbat de 57 de ani care, la vederea polițiștilor a devenit recalcitrant,…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetațean afgan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, ascuns pe lada de scule a semiremorcii unui ansamblu rutier incarcat cu detergent. In data de 16.07.2021, orele 03.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Pestera, judetul Constanta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme. O persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata.…

- Scene halucinante, joi seara, in Parcul Municipal. O mașinia a coborat de pe platoul din fața Palatului Culturii și a traversat parcul pana la stadion. Șoferul a fost identificat. Cei ce s-au plimbat joi seara prin Parcul Municipal au fost martorii unei scene incredibile. Suparat ca a fost blocat in…