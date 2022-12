Video - Scene incredibile la o descindere a mascaților, în paradisul hainelor fake - Gestul disperat făcut de un bărbat Scene incredibile la o descindere a mascaților in paradisul hainelor fake. Un barbat a incercat sa iși ascunda toata marfa in spatele unui perete fals, crezand in mod stupid ca poliția nu observa ca de fapt spațiul pe care se intinde magazinul e mai mare. Cand mascații au vrut sa sparga peretele, vanzatorul s-a speriat și a recunoscut ca are marfa ascunsa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

