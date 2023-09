VIdeo | Scene incredibile în tramvai, la Galați: Tinere agresate sexual și fizic de un bărbat, sub privirile călătorilor VIdeo | Scene incredibile in tramvai, la Galați: Tinere agresate sexual și fizic de un barbat, sub privirile trecatorilor Doua minore care se aflau intr-un tramvai din Galați au fost agresate sexual și fizic de un individ, ziua, sub privirile nepasatoare ale celorlalți calatori. La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 22:00, la sediul Secției 2 Poliție Galați, s-au prezentat doua adolescente, ambele cu varsta de 16 ani, domiciliate in municipiul Galați, sesizand faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 15:00, in timp ce se aflau intr-un mijloc de transport in comun, in zona Piața… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 21 august 2023, polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurala Aiud au fost sesizați, de catre o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Unirea, cu privire la faptul ca a fost amenințata și agresata fizic de catre fostul concubin. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat…

- La data de 15 august 2023, in jurul orei 17.50, politistii Sectiei 3 Rurala Chisineu Cris au fost sesizati despre un scandal in familie, in Berecheiu. La data de 15 august 2023, in jurul orei 17.50, politistii Sectiei 3 Rurala Chisineu Cris au fost sesizati despre un scandal in familie, in Berecheiu,…

- Marți, 15 august 2023, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au fost sesizați, de catre o tanara, in varsta de 21 de ani, din localitatea Straja, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la locuința concubinului, din localitatea Straja, acesta a fost agresat de tatal lui. Din…

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, la data de 2 august 2023, in jurul orei 09:00, politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Rurala Miroslava au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie a fost agresata de un barbat. Conform unor surse, femeia a fost gasita injunghiata, iar agresorul…