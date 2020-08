Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile libaneze anunta ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrasamant chimic, acelasi care in 2004 a generat deflagratia de la Mihailesti (Buzau), soldata cu 18 morti si 13 raniti.

- Președintele Donald Trump considera, alaturi de alți oficiali ai Statelor Unite ale Americii, ca exploziile din Beirut ar fi fost un atac, insa susțin ca nu ar exista dovezi in acest sens, deși, dupa parerea lor, nimic din ce s-a ntamplat in Liban nu ar fost intamplator.

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- Bilantul celor doua explozii care au distrus aseara portul capitalei libaneze Beirut a ajuns la cel putin 73 de morti si 3.700 de raniti. Spitalele orasului sunt suprasolicitate, iar pabugele sunt considerabile. O nava ONU, ancorata in port, a fost avariata si cativa membri ai misiunii de mentinere…

- Spitalele din capitala Libanului au fost nevoite sa trateze pacienții in parcari, dupa ce exploziile puternice au afectat cladirile, iar o mare parte din Beirut a ramas fara electricitate, transmite Al Arabiya.Ministrul Sanatații din Liban a declarat ca exploziile din orasul Beirut au ucis 50 de oameni,…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie. „Da. La scurt timp dupa informala din…

- In Coferinta de presa a partidului ALDE Alba, presedintele formatiunii, Ioan Lazar, a aratat ca se fac presiuni uriase asupra membrilor partidului spre a-i determina SA NU CANDIDEZE din partea ALDE.Prin cele mai urate mijloace(santaj, amenitari, incercari de mituire, constrangeri morale) atat PNL cat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a facut marți, intr-o conferința de presa, cateva precizari clare despre cum va arata viața romanilor dupa 15 mai. In primul rand purtatul maștii devine obligatoriu in spațiile inchise fie ca vorbim despre magazine, unitați alimentare sau chiar mijloace de transport…