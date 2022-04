Incidentul a avut loc in sectorul 2 din București. In imaginile surprinse de o camera de bord se vede cum cei doi se șicaneaza in trafic, apoi un pasager coboara din autoturism și arunca cu un topor in mașina din fața.Șoferul atacat nu a coborat, dar a dat cu spatele și a tamponat mașina agresorului. In acel moment, șoferul autoturismului avariat a dat cu spray paralizant. Imaginile au ajuns și la autoritați. Doi dintre barbați se afla sub control judiciar pentru 45 de zile.