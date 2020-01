Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de australieni au fost nevoiti sa-si paraseasca sambata locuintele pentru a fugi din calea incendiilor de vegetatie, agravate de conditiile meteorologice catastrofale, informeaza AFP. Temperaturile au depasit sambata 40 de grade Celsius, iar vanturile puternice au alimentat sute de incendii,…

- Focul a mistuit suprafete intinse din partea de sud-est a Australiei, iar autoritatile au evacuat orase intregi de pe coasta, inclusiv o zona turistica foarte populara. Infiorator este ca mii de oameni sunt in acest moment inconjurați de flacari. 19 oameni au murit pana acum. In plus, 500 de milioane…

- Bilanțul in acest moment este de 18 morți, 17 disparuți, 1.400 de case distruse și 5 milioane de hectare arse. In ceea ce privește fauna, situația este și mai dezastruoasa: 500 de milioane de animale au fost ucise de flacari, inclusiv mii de koala, precum și reptile și pasari. Zeci de mii…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA. Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau sa isi protejeze…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA, potrivit Agerpres.Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau…

- Premierul australian a negat joi ca politica sa de mediu este responsabila pentru incendiile care devasteaza tara, estimand ca guvernul sau depunea deja suficiente eforturi impotriva incalzirii globale, informeaza AFP. Declaratia sa survine in contextul in care zeci de noi incendii fac ravagii in mediul…

- Locuitorii din zona Sydney se pregateau luni sa se confrunte cu o situatie "catastrofala" din cauza riscului de recrudescenta a incendiilor de vegetatie care au determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, relateaza AFP.Pentru prima data, cel mai mare oras al Australiei si imprejurimile…

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu „catastrofal” de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Incendiile din nordul statului New…