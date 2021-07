VIDEO Scene de groază. O mașină a ars sub Podul Băneasa Scene de groaza s-au petrecut in urma cu puțin timp, in Capitala. O mașina de lux a ars in totalitate sub podul Baneasa. Incendiul s-a petrecut chiar sub pod, intr-o zona in care se aflau și alte mașini parcate. Din primele informații, se pare ca mașina fusese parcata cu puțin timp inainte sa izbucneasca incendiul. […] The post VIDEO Scene de groaza. O mașina a ars sub Podul Baneasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene cumplite au avut loc intr-un parc din București. Un baiat a fost batut cu bestialitate de un altul, iar agresiunea a fost filmata de un alt adolescent. Agresorul l-a trantit la pamant pe copil, iar apoi a inceput sa-l lovesca cu pumnii și picioarele. Deși victima, cu ochii in lacrimi, il ruga…

- Unul dintre tinerii aflați in stare grava, dupa ce in mașina in care se aflau a explodat o butelie, a murit. Celalalt a fost dus la spital. Potrivit ISU București – Ilfov, tanarul care a fost gasit in stare de inconștiența in urma exploziei a decedat. Cel de-al doilea a fost transportat la Spitalul…

- O explozie s-a produs, joi, la o butelie aflata intr-un autoturism care stationa langa o benzinarie, pe strada Brașov, din sectorul 6 al Capitalei. Din primele informații, sunt doua victime, una dintre ele fiind in stare grava. Potrivit ISU București-Ilfov, in autoturism se aflau doi tineri, de aproximativ…

- Hala in care funcționa incineratorul de deșeuri de la Brazi va continua sa scoata fum o saptamana sau chiar mai mult, dupa incendiul care a cuprins cladirea miercuri. „Incendiul de la Brazi va mai fumega o perioada, posibil o saptamana și chiar mai mult. Nu mai sunt focare vizibile, exista inca posibilitatea…

- O mașina de Poliție a fost avariata, marți, in Capitala, dupa ce un copac s-a prabușit peste ea, din cauza vantului puternic. Masina de Politie era parcata in zona Udristei din Bucuresti, langa sediul Brigazii Rutiere, chiar sub un copac, cand a fost strivita de arborele pus la pamant de rafalele…

- Un elev, in varsta de 8 ani, de la o școala din Capitala, a fost ranit, luni, dupa ce un dulap s-a prabușit peste el. Accidentul ar fi avut loc la Școala Gimnaziala Nr.206 din cartierul Drumul Taberei. Potrivit primelor informații, personalul medical sosit la fața locului ii acorda elevului ingrijiri…

- O persoana care a vrut sa arunce deșeuri pe spațiul public, in Capitala, s-a ales cu o amenda de 30.000 de lei, iar autoutilitara folosita a fost confiscata. Barbatul a fost prins, marți, de Poliția Locala a sectorului 5 in timp ce transporta cu o autoutilitara deșeuri provenite din construcții, pe…

- Zeci de mii de turiști iși petrec acest weekend la mare, in minivacanța de Paște, care coincide și cu cea de 1 Mai, debutul sezonului estival. In ciuda restricțiilor – care au impus ca toate cluburile și terasele sa fie inchise dupa ora 22.00, dar și purtarea maștii și pastrarea distanței – petrecerile…