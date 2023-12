Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al consiliului local dintr-o localitate din vestul regiunii Transcarpatia, din Ucraina, a detonat doua grenade in plina ședința, intr-o incapere plina de oameni. Cel puțin un mort și 26 de raniți, scrie The Kyiv Independent.

- Soldatul de rezerva Gal Eisenkot a murit in timpul operațiunii terestre a armatei israeliene in Gaza, potrivit BBC. Acesta este fiul lui Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al Armatei israeliene și ministru in actualul cabinet de urgența, Gadi Eisenkot a aflat de moartea fiului sau in timpul unei…

- Guvernul Romaniei a fost dat in judecata de sindicaliștii SANITAS, iar peste 75.000 de oameni s-au alaturat acestui demers. ”Am declansat procesul impotriva Guvernului Romaniei. Aproape 75.000 de membri SANITAS s-au alaturat initiativei si au venit langa noi pentru a da Guvernul in judecata”, au anuntat…

- Actrița Polina Menșik și-a pierdut viața in timp ce dadea un spectacol pentru militarii ruși din estul Ucrainei, potrivit BBC, care citeaza un comunicat al teatrului din Sankt Petresburg unde lucra aceasta. Sala de spectacol a fost lovita de artileria ucraineana pe data de 19 noiembrie. Ucraina a transmis…

- Trei persoane au murit, iar alte 8 au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, care a avut loc luni dimineața in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie. In urma accidentului, au fost 11 victime, trei…

- Patru politisti implicati in urmarirea unei masini au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașinile de interventie in care se aflau s-au ciocnit. „In cadrul unei actiuni desfasurate pe raza orasului Pancota, un echipaj de politie a pornit in urmarirea unui autoturism. Autoturismul…

- Un atac armat a avut loc intr-un mall din capitala Thailandei, Bangkok, unde mai multe persoane au fost impușcate de un copil in varsta de 14 ani. Atac armat a avut loc, mart, in Siam Paragon, un centru comercial important, la Bangkok, soldat cu trei morti si patru raniti, potrivit serviciilor thailandeze…