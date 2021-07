Stiri pe aceeasi tema

- Delegația Romana din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D) o felicita pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, pentru caștigarea alegerilor anticipate și pentru eforturile sale neobosite de a crede in idealul european și intr-un viitor mai…

- Jovenel Moise, președintele statului Haiti, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri, in reședința sa privata din cartierul Pelerin din Puerto Principe, de un „grup de persoane neidentificate”, a anunțat premierul Claude Joseph. Președintele haitian a fost impușcat de asasinii care au intrat…

- Autoritațile americane au emis o alerta meteorologica pentru uraganul Elsa, ii avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe pe romanii care sunt sau vor sa mearga in Florida, SUA. MAE sfatuiește cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in zona care urmeaza a fi afectata de uraganul Elsa, sa amane calatoria…

- 99 de persoane sunt date disparute, dupa ce un bloc cu 12 etaje s-a prabușit, joi, in Miami. Printre ele se afla și rude ale primei doamne din Paraguay. Operatiunile de salvare sunt in desfasurare. Președintele Joe Biden a decretat stare de urgența și a dispus trimiterea de ajutoare federale. “Le spun…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, in care susține ca in Romania democrația și respectul pentru statul de drept sunt “serios in pericol” și cere ajutorul in gestionarea abuzurilor…

- Patru romani stabiliți in Florida au fost arestați dupa ce au furat cecuri de donație din cutiile poștale de la peste 600 de biserici din SUA. Prejudiciul se ridica la peste 700.000 de dolari. Patru persoane au fost arestate și alte doua sunt cautate in ceea ce autoritațile numesc „Operațiunea sa nu…

- Președintele USR PLUS București, Claudiu Nasui revine, marți, cu avertismentul dat primarului general Nicușor Dan, conform caruia consilierii formațiunii NU vor vota bugetul Primariei Capitalei, deoarece ”motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna”. USR PLUS București…

- Capitala este inconjurata de gunoaie, mii de tone de deșeuri sunt depozitate ilegal pe terenuri virane și de-a lungul Centurii Bucureștiului. Este un adevarat focar de infecție pentru oamenii care locuiesc in zonele din apropiere. Sunt aruncate de la deșeuri menajere și materiale de construcții pana…