VIDEO Scenă inedită la Atena: "Medeea" a acoperit Acropola cu zăpadă Acropola din Atena era acoperita marti de un strat de zapada oferind imagini exceptionale pentru aceasta tara în care valul de frig numit &"Medeea&", dupa un personaj din mitologia greaca, a perturbat semnificativ transporturile, relateaza AFP și Phys.org, potrivit Agerpres.



Partenonul, celebrul edificiu din secolul al V-lea î.Hr., din centrul istoric al Atenei, abia se observa sub aversele puternice de zapada care au acoperit capitala elena în cursul noptii, potrivit unui fotograf AFP.



Ninsoarea, care a început luni si s-a intensificat în cursul serii,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

