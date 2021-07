Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Scarlett Johansson a dat in judecata compania Walt Disney pentru ca a lansat filmul „Black Widow” in streaming, ceea ce ar fi o incalcare a contractului și care ar fi lipsit-o de unele potențiale caștiguri.

- Warner Bros a anuntat ca va continua sa mearga pe planul actual, de a lansa unele din filmele produse direct pe HBO Max, fara sa mai astepte difuzarea acestora in cinematografe. Daca pana acum lansarea direct pe streaming era fortata de disparitia oamenilor din cinematografe, din cauza pandemiei, acum…

- Cea mai recenta productie a studiourilor Marvel, ''Black Widow'', a debutat pe primul loc in box-office-ul american realizand incasari de 80 de milioane de dolari de vineri pana duminica, un record de la debutul pandemiei, potrivit datelor provizorii publicate duminica de o companie…

- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 9 iulie, potrivit news.ro. Filmul o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa isi confrunte trecutul dupa…