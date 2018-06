Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal american a decis vineri ca Samsung Electronics din Coreea de Sud trebuie sa plateasca despagubiri de 539 de milioane de dolari pentru copierea caracteristicilor iPhone-ului, modelul original apartinand Apple, relateaza BBC.

- Nava specializata pentru operațiuni submarine avansate se vrea a fi cea mai buna de pe piata, oferind capacitați de instalare la adancimi mai mari de 2.000 de metri, dar și o capacitate ridicata de incarcare a cablurilor pe platformele rotative, potrivit unui anunt al Vard. Cu o lungime de 172 de…

- Unele dintre noi ar face orice numai sa scape de kilogramele in plus. Existe nenumarate diete, care promit sa ne scape de kilogramele nedorite, insa DIETA CU PUFULEȚI chiar e unica: eficienta, ieftina și ușor de ținut!

- A fost des criticata pentru cearcane si alte imperfectiuni ale fetei, dar acum e pregatita sa schimbe tot! Andreea Mantea a mers la o clinica din Bucuresti pentru a face un tratament pe care multe femei il fac.

- Mijlocașul ofensiv al lui Mouscron, Dorin Rotariu, a dezvaluit care este modelul de succes al unui fotbalist profesionist in Occident si cum s-a schimbat dupa un an petrecut in Belgia. 1,5 milioane de Eeste cota lui Roti conform transfermarkt.de Intotdeauna a fost un tanar mai altfel. Dorin Rotariu…

- Fiscul spaniol a respins o oferta facuta de Cristiano Ronaldo prin intermediul avocatului sau, Jose Antonio Choclan, de a achita 3,8 milioane de euro din suma reclamata de autoritatile din Spania, in speranta de stopare a oricarei actiuni penale, relateaza cotidianul As.“Cristiano nu a oferit…

- Acuzatii de malpraxis la un spital din Bistrita! Un barbat sustine ca s-a dus la un doctor ca sa-l scape de o piatra la rinichi. Omul spune ca - in loc sa scape de piatra - a scapat de rinichi, cu totul. Asta dupa ce i-a dat doctorului 2.700 de lei, dar si un ceas de peste 400 de euro. In replica, medicul…

- Intotdeauna, in ultimii 28 de ani, salariile ofițerilor și subofițerilor din Ministerul de Interne au fost mici in raport cu cele ale procurorilor sau judecatorilor. Ma refer la polițiștii operativi, cei care au o contribuție importanta in fi ecare dosar de cercetare penala. Din nefericire, in pacatul…