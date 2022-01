Stiri pe aceeasi tema

- Elizabeth Holmes, fondatoarea Theranos, compania din Silicon Valley care promitea o adevarata revoluție in sistemul analizelor medicale, a fost gasita vinovata pentru frauda. In numai cațiva ani, de la un geniu al chimiei, tanara de 37 de ani a ajuns la faima unui escroc, iar acum ea risca sa iși petreaca…

- Germania expulzeaza doi diplomați ruși ca urmare a verdictului conform caruia Rusia a comandat asasinarea opozantului cecer Tornike Kavtarașvili, a anunțat, miercuri șefa diplomației germane, Annalena Baerbock.

- In aceeași gala in care Anda Adam s-a retras de la „Bravo ai stil” , Viviana Sposub a fost in centrul atenției din cauza unui conflict izbucnit intre ea și rivalele ei din show-ul de moda de la Kanal D. E acuzata ca ea le-a pus pe majoritatea concurentelor intr-o lumina proasta, iar fanii emisiunii…

- Scandalul de spionaj Pegasus a scos in evidența neregulile unui cunoscut om de afaceri din Mexic, care a fost arestat, la Queretaro (centru), pentru interceptari ilegale, si transferat intr-o inchisoare din Ciudad de Mexico. Este vorba de prima arestare operata in cadrul unui denunt facut in 2017 de…

- Guvernul ungar a recunoscut: A cumparat programul spion Pegasus, care a fost utilizat de mai multe tari pentru a spiona politicieni din opozitie, activisti sau jurnalisti Guvernul ungar a recunoscut: A cumparat programul spion Pegasus, care a fost utilizat de mai multe tari pentru a spiona politicieni…

- Concret, aseara a avut loc o schimbare de 180 de grade a poziției politice. Ideea unui Guvern minoritar cu Nicolae Ciuca in frunte a fost abandonata dupa ce președintele Iohannis, potrivit unor surse citate de G4Media, a inroșit telefoanele. A vorbit cu Florin Cițu, Nicolae Ciuca și cu prim-vicepreședinții…

- Inca un fost angajat al Facebook a vorbit public despre cum compania in care a lucrat refuza sa impiedice raspandirea mesajelor care dezinformeaza și a teoriilor conspirației. In aceeași zi, marile instituții de presa americane au publicat rapoarte care arata ce rol a jucat platforma in timpul alegerile…

- Agnes Tirop, deținatoarea unui record mondial la atletism, a fost gasita moarta in casa sa din Kenya. Țara a pierdut o bijuterie, au spus reprezentanții Comitetului Atletic din Africa, citați de publicația The Guardian. In varsta de 25 de ani, atleta a fost gasita moarta in casa. Sotul…