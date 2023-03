Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se apara in fața acuzațiilor fermierilor romani care spun ca Romania primește de la Comisia Europeana cei mai puțini bani, 10 milioane de euro, compensatie pentru prejudiciul cauzat in condițiile in care piața a fost invadata cu cereale ieftine din Ucraina. „Am facut tot timpul ceea ce a trebuit pentru tara, am facut tot timpul ce trebuie pentru fermieri”, a susținut Daea.