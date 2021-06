Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Viorica și Ionița de la Clejani au fost invitați inplatoul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV , unde au vorbit despresituația dificila prin care trec din cauza fiului lor, Fulgy.„Este foarte delicata situația. Bine, sunt cateva emisiuni pe care le respectam. Sunt majoritatea emisiunilor…

- Romania a ajuns la putin peste 4,3 milioane de persoane vaccinate anti-COVID, cu aproape 700.000 de persoane mai putin decat tinta guvernamentala anuntata, iar Cristian Tudor Popescu propune ca in zona rurala oamenii sa fie platiti, pentru a se imuniza impotriva COVID. Cristian Tudor Popescu spune ca…

- Alexandru Rafila a declarat, luni, la Digi24 ca, aceasta sarbatorire a campaniei de vaccinare face populatia sa creada ca totul s-a intors la normal. Reprezentantul Romaniei la OMS a precizat ca nu este exclus sa asistam la apariția unui nou val al pandemiei de Covid-19, chiar și daca la toamna vor…

- ”Se incearca foarte mult introducerea deșeurilor prin punctele vamale, astazi la pranz prin unul, maine prin altul. Sunt structuri de crima organizata care, sub o forma sau alta, produc profit prin neutralizarea deșeurilor in Europa de Est și Romania. Daca prețul este 250 de euro, aici este de 30,40,…

- In 8 saptamani de școala s-au folosit mai puțin de 2% din testele rapide antigen. “In 8 saptamani de școala (incepand din 8 februarie), au fost folosite mai puțin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispoziție pentru testarea in școli” a anunțat pe contul sau de Facebook ministrul…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat ca s-au folosit 19.000 de teste rapide antigen in școli, pentru depistarea COVID-19, asta insemnand sub 2% din peste 1 milion de teste puse la dispoziție. De altfel, solicita sprijinul Ministerului Sanatații pentru a asigura protecția sanitara in școli,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat ca in cele opt saptamani de scoala au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta un “un insucces major”. “Doua au fost cauzele acestui insucces major: 1. Lipsa…

- Gabriel-Valer Zetea, deputat PSD: ”Guvernanții, mereu cu un pas in spatele pandemiei de COVID-19” Un an de pandemie in Romania se contabilizeaza in criza paturilor ATI, in lipsa tratamentului pentru bolnavii cronici, lipsa medicamentelor esențiale, iar Guvernul este la fel de arrogant și ineficient…