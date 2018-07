Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de-a dreptul șocant petrecut in București! Un vatman din Bucuresti a lovit intentionat cu tramvaiul o masina in care se aflau o mama cu doi copii. Incidentul a fost realatat pe Facebook de unul dintre calatori. UPDATE: Reprezentanți ai Poliției Capitalei au declarat, pentru Libertatea, ca in…

- Un vatman din Bucuresti a lovit intentionat cu tramvaiul o masina in care erau o mama cu doi copii. Incidentul socant a fost relatat de unul dintre calatorii din tramvai. „Tramvai intrat intentionat intr-o masina pe Bd-ul Timisoara, in masina fiind si un copil de 2 luni si unul de aprox 4 ani! Vatmanul:…

- Nicoleta Cojocaru traiește un coșmar de cand a bagat divorț de barbatul cu care are un copil. Artista de muzica populara a povestit intr-un mesaj alarmant pe care l-a scris pe Facebook ca a fost jefuita ieri de Serafim Radu, cel care inca ii este in acte soț. Cantareața avea ordin de restricție impotriva…

- Azi-noapte a avut loc un accident șocant in Capitala. Incidentul a avut loc din cauza unui șofer beat. (Console si accesorii gaming) Azi-noapte, un șofer circula pe DN1 și se indrepta dinspre aeroport catre București. Barbatul conducea un autotursim Audi și avea viteza. Acesta a intrat intr-o alta mașina.…

- Bebelușul de numai un an a fost lasat in mașina, prinsa in scaunul special pentru copii. Tatal ei adoptiv a uitat o zi intreaga ca fetița se afla acolo. Incidentul care a avut loc in East Nashville, SUA, este de-a dreptul șocant.

- Deputatul USR, Ionut Mosteanu, a declarat, miercuri, ca din chitantele postate pe Facebook marti seara de presedintele PSD, Liviu Dragnea, in care apare si seria de sasiu, reiese ca acesta a condus pe drumul de la mare spre Bucuresti un autoturism BMW seria 7, care valoreaza peste 100.000 de euro.

- Momente de groaza in zona de Nord a Capitalei, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat și a ramas cu roțile in sus pe prima banda. O persoana a avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar circulația a fost blocata. Un accident rutier a avut loc…

- Un vatman de pe tramvaiul 1 din Bucuresti este acuzat ca ar fi lasat in statie un copil , inchizand usile si plecand din statie inainte sa coboare si bunicul acestuia. Mama fetitei critica intr-o postare pe Facebook atitudinea angajatului RATB si cere sa fie dat afara.