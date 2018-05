Stiri pe aceeasi tema

- Bojan Krkici (27 de ani), atacantul spaniol comparat candva cu Messi, explica de ce n-a ajuns in top. "Fotbalul e viața mea, dar am o problema. Lumea nu știe ca am pierdut un European din cauza asta", s-a plans spaniolul. Bojan Krkici a ajuns la 27 de ani și nici la Alaves nu se poate impune ca titular.…

- Georgia Cassidy, o tanara terapeut de 19 ani, a murit dupa ce a inghițit o punga plina cu cocaina. Gestul l-a facut insa de frica polițiștilor! Georgia Cassidy, 19 ani, era in mașina alaturi de iubitul ei atunci cand a oprit-o poliția. Ofițerii nu au gasit nimic suspect și au dat voie cuplului sa plece,…

- Ion Țiriac este protagonistul unui scandal masiv, dupa ce a jignit-o pe Serena Williams, fosta lidera mondiala a tenisului feminin.Totul a plecat de la o declarație a celui mai bogat român, care a spus despre fostul lider mondial ca "are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea altceva…

- Vladimir Putin (65 de ani) a fost suprins de propriul scris la o ședința a Adunarii Legislatorilor din SAnkt Petersburg, dupa ce a incercat, confuz, sa descifreze, timp de jumatate de minut, ce a scris pe o foaie. ”Zici ca am scris cu picioarele. Nici eu nu mai ințeleg ce am scris”, a spus Vladimir…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Alin Cucui, gasit spanzurat miercuri dimineața in casa parinților, a lasat un bilet in care a scris motivele pentru care a recurs la acest gest. Surse din ancheta au declarat, ca Alin Cucui s-a spanzurat de o clanța a unei camere de la etaj. ”S-a gasit un…

- Papa Francisc s-a deplasat la Regina Coeli, inchisoarea din Roma unde a spalat picioarele detinutilor spunandu-le: Astazi eu sunt ambasadorul lui Iisus printre voi pentru a face ceea ce ne-a invațat.

- O femeie britanica a fost acuzata de crima dupa ce și-a ucis fiul de opt ani in locuința lor din Australia. Joanne Finch, in varsta de 41 de ani, și-a sufocat baiatul cu o perna. Tatal baiatului este ingrozit de ceea ce s-a intamplat și nu ii vine sa creada ca soția lui…