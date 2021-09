Stiri pe aceeasi tema

- "PNL e viu si asta trebuie sa vada toti romanii: democratie. Va salut pe toti, dragi colegi. O campanie lunga si dificila. Eu nu regret nimic din campanie pentru ca in aceasta campanie am vazut Romania, am vazut ce au nevoie romanii, au nevoie de liberalism. Am vrut sa merg in toata tara pentru ca vreau…

- Ludovic Orban nu crede ca este oficiala informația aparuta din SUA, de la o discuție pe care ar fi avut-o Klaus Iohannis cu jurnaliștii romani, ca președintele va fi prezent la Congresul PNL ca sa il susțina pe Florin Cițu. Orban ii reamintește șefului statului nu doar ca nu are cum sa se implice politic,…

- Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a declarat ca, daca va caștiga congresul din 25 septembrie, reface coaliția in ”maxim 48 de ore.” ”Daca voi caștiga Congresul PNL, refac coaliția in maxim 48 de ore”, a precizat Ludovic Orban, la B1 TV, amintind ca cei care l-au dorit pe…

- Alegerile interimare pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal Timișoara au fost caștigate, dupa un imens scandal, de Cosmin Tabara, susținator al lui Florin Cițu. Evenimentul de azi a avut loc in mare tensiune, cu echipaje de poliție și jandarmi și garduri protectoare. Președintele…

- Alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara au debutat cu un mare scandal. Taberele care susțin pe Florin Cițu și Ludovic Orban s-au luat la cearta. O parte sunt in strada și acuza ca nu sunt lasați sa intre ca sa voteze, iar cealalta parte, la balconul instituției. Mai multe echipaje de jandarmi…

- Un incident mai puțin obișnuit i-a intrerupt discursul premierului Florin Cițu la Conferinta judeteana de alegeri a PNL Gorj, cand un pui de pasare era cat pe ce sa-i cada in cap. In timp ce le vorbea liberalilor din Gorj despre alegerile interne și importanța lor pentru partid, Florin Cițu a fost intrerupt…

- Conferința județeana a PNL Iași i-a adus pe aceeași scena și pe Ludovic Orban, și pe contracandidatul sau, Florin Cițu. Premierul a facut o grimasa cand Orban a intrat in sala, in ropote de aplauze, intrerupandu-i discursul. In timp ce iși rostea discursul, Florin Cițu a fost intrerupt de un ropot de…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…