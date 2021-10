Stiri pe aceeasi tema

- O sedinta deindata a Consiliului Local din comuna Schela, judetul Galati, s-a incheiat cu scandal, dupa ce unii dintre consilierii locali s-au luat la cearta cu un consilier PMP pe motiv ca acesta a refuzat ca voteze un proiect de hotarare, dar si pentru ca transmitea in direct, pe Facebook, sedinta…

- Parchetul General anunța ca a deschis, joi, un dosar penal in urma incidentelor de la Rachiteni, in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca. Dosarul se afla la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a fost deschis…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Soferul unui TIR a intrat, miercuri, cu autocamionul in curtea unei case, dupa ce a evitat in ultima clipa sa loveasca o batrana de 90 de ani, din Movileni, care traversa neregulamentar. Totul a fost filmat de o camera de supraveghere montata in zona, pe DN 2B, in localitatea Movileni din Galati. Pe…

- Un cunoscut interlop a fost ridicat, marți, de trupele speciale ale Poliției. Bebino este acuzat ca a amenintat un martor din dosarul scandalului sangeros in care a fost la un pas de moarte. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare doua mandate de aducere, intr-un dosar penal in care…

- Scandal in ședința Biroul Național USR PLUS in care s-a discutat despre organizarea Congresului din luna octombrie, la care va fi aleasa noua conducere a partidului. Dacian Cioloș vrea ca la Congres sa poata participa și membrii care nu s-au vaccinat din motive medicale, deși o decizie anterioara, luata…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Brașov. Traficul rutier este blocat in ambele sensuri pe DN13. Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, la kilometrul 19+200, la ieșire din localitatea…