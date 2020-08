Stiri pe aceeasi tema

- Femeia, aflata in Spania, a aflat de la famile ca fiul ei și-a luat viața, dar omorat și alte doua persoane intr-un accident provocat.Ioana P. vorbise cu fiul ei cu doar cateva ore inainte de accidentul care a șocat pe toata lumea, scrie Adevarul. „Am vorbit cu el luni seara. Era abatut. De cand s-a…

- Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața luni dupa ce a intrat in plin intr-un microbuz pe DN 1. Patru dintre pasagerii dubei au avut nevoie de ingrijiri medicale, dar au refuzat internarea.Viața lui Andreas B, de 25 de ani s-a oprit brusc luni, pe DN 1, intre localitațile Vladeni și Perșani, cand mașina…

- Vlad Dediu, președintele Uniunii Naționale a Studenților din Romania, a murit la spital dupa ce a fost scos din valurile marii in stare grava. Tanarul de 22 de ani a intrat in stop cardio-respirator, iar medicii nu i-au mai putut salva viața, au transmis cei din UNSR.Incidentul a avut loc in Mamaia,…

- Brigitte Pastrama a ajuns pe mana medicilor, la doua zile dupa izbucnirea scandalului cu fiul ei și prietenii acestuia. Fosta soție a lui Ilie Nastase a postat un mesaj pe contul de socializare in care a povestit pas cu pas cum au decurs lucrurile. Pe de alta parte, Robert iși spunea propria varianta,…

- O femeie de 36 de ani a ajuns la spital, luni seara, dupa ce a fost lovita cu mașina de fiul ei in varsta de numai trei ani, care s-a urcat la volan, reușind sa porneasca autoturismul, noteaza cotidianul Pandurul.Femeia, care a fost prinsa intre autoturism și o fantana aflata in curte, este suspecta…

- Accident incredibil in Romania. Un copil de trei ani, din Targu-Jiu, județul Gorj, s-a urcat la volan in masina familiei și și-a lovit mama. Incidentul a avut loc luni seara, dupa ce micuțul ar fi reusit sa o porneasca mașina, lovindu-și mama care se afla in spatele autoturismului. Femeia de 36…

- Accidentul s-a produs in momentul in care autoturismul, condus de tanarul in varsta de 28 de ani, a lovit violent in spate un alt autovehicul pe care l-a proiectat pe contrasens, intr-o mașina care circula regulamentar. Citește și: Un bebelus de doar o luna a fost infectat cu coronavirus.…

- Floreșteanul apeleaza la ajutorul internațuilor pentru a-l gasi pe faptaș, astfel ca imaginile au fost postate pe mai multe grupuri de Facebook. Incidentul s-a petrecut în parcarea de pe strada Eroilor numerele 20-22 din Florești. Pentru actele de vandalism, Codul Penal prevede…