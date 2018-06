Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zeci de ore de cautari și rugaciuni, salvatorii din Vaslui au reușit sa o gaseasca in viața pe Veronica, fata de 11 ani care a disparut noaptea trecuta de acasa. Toți cei implicați in acest caz emoționant și-au facut cruce atunci cand au aflat cum a fost descoperita copila. In cadrul unui interviu,…

- Este stare de alerta in comuna Balteni din județul Vaslui, dupa ce o copila de 11 ani a disparut de acasa. Zeci de jandarmi, polițiști, dar și sateni s-au alaturat rudelor in operațiunea de cautare și salvare a micuței. Inainte sa plece de acasa, Veronica a lasat un bilet de adio. Dupa ce l-au citit,…

- Ar fi fost violatE de un bErbat cu 20 de ani mai tanEr decat ea! Un bErbat, care ar fi lovit-o cu bestialitate panE a umplut-o de vanEtEi, atunci cand femeia nu ar fi vrut sE intretinE relatii intime cu acesta, potrivit "Acces Direct".

- Licitația de 600.000 de euro pentru asigurarea serviciilor de paza la Universitatea din Craiova s-a soldat cu un imens scandal intre firmele NPG și Civitas. Caștigatoarea NPG este acuzata ca nu a respectat cateva cerințe tehnice obligatorii din caietul de ...

- Aseara, in jurul orei 20.00, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati cu privire la o altercatie intre mai multe persoane, pe fondul unui conflict mai vechi. Doi barbati, in varsta de 53, respectiv 46 de ani, au fost transportati la SCJU Constanta pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie). In urma cu doi ani, ea a ajuns in atenția publica dupa ce a marturisit ca moare de foame cu pensia pe care o caștiga. In decembrie 2015, regretata actrița i-ar fi imprumutat Cezarei Dafinescu 2.000 de lei, suma pe care o pastra pentru operația…

- Majordomul Prințesei Diana, Paul Burrell, este protagonistul unui scandal monstru care a fost mușamalizat și ținut ascuns timp de mai bine de 16 ani. Acum, detalii picante din viața regretatei Lady Di, dar și a Prințului Charles, ies la iveala. Care sunt dedesubturile acestui scandal și cum a inceput…