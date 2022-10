VIDEO. Scandal la un liceu din Mediaş. Profesoară îmbrâncită de o elevă: „Stau aici să-ți fac ție nervi” O eleva si o profesoara au fost implicate intr-un conflict la un liceu din Medias, scena fiind filmata de un elev. In imaginile postate pe internet se observa cum profesoara ii trage scaunul unei eleve, iar apoi adolescenta o impinge pe profesoara, care este si directoarea scolii. Incidentul a avut loc saptamana trecuta la Colegiul […] The post VIDEO. Scandal la un liceu din Medias. Profesoara imbrancita de o eleva: „Stau aici sa-ți fac ție nervi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

