- A fost scandal in aceasta dimineața la Primaria Capitalei. Consilierii primariei s-au certat cu Nicușor Dan pentru ca aceștia nu ar fi respectat cerința pe care primarul a formulat-o in momentul in care i-a convocat, și anume participarea la ședința din sali separate.

- Ședința Consiliului General al Municipiului București, in care ar trebui validați viceprimarii Capitalei, a fost suspendata pentru o ora dupa ce consilierii PSD au refuzat sa paraseasca sala și s-au certat cu primarul general, Nicușor Dan.

- Ședința Consiliului General al Municipiului București a fost suspendata luni dupa ce consilierii PSD au intrat in sala și au insistat sa ramana, chiar daca ședința a fost convocata online din motive sanitare, iar grupurile politice au avut alocate sali separate.„Sanatatea este prioritara, va rog sa…

- Sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului bucuresti, organizata online din motive sanitare, a fost suspendata pentru o ora dupa ce consilierii PSD au insistat sa fie prezenti fizic la dezbateri si au refuzat sa paraseasca sala.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis miercuri ca reprezentantii municipalitatii in Adunarile generale ale actionarilor din companiile municipale vor avea mandate „clare” si „limitate”, cu obiectivul desfiintarii acestora, deoarece sunt „ineficiente”. „Luni facem primul pas spre desfiintarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca lunea viitoare va face primul pas spre desființarea companiilor municipale „costisitoare sau chiar falimentare din București”. „Pe langa completarea Consiliului General al Municipiului București cu noii consilieri generali și alegerea viceprimarilor…

- Primarul general Nicusor Dan a declarat ca este necesara o rectificare bugetara care spera sa fie aprobata saptamana viitoare in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, astfel incat sa fie asigurate fondurile necesare pentru plata pe luna noiembrie a ajutoarelor pentru persoanele adulte cu dizabilitati,…

- Nicusor Dan a povestit intr-un interviu acordat lui Catalin Maruta de ce sotia sa, Mirabela, nu a fost prezenta la sediul campanie in seara victoriei. "La ora aia dormea copilul. A adormit copilul in masina. Ieri (duminica) am fost la sediu toata ziua cu echipa de campanie. Nu era potrivit…