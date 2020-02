Stiri pe aceeasi tema

- Vantul puternic care a suflat la rafala cu peste 120 de kilometri pe ora a dat batai de cap șoferilor aflați in tranzit dupa ce drumurile naționale au fost inchise. Codul roșu de vant a izolat județul Buzau pe toata durata nopții, spre nemulțumirea șoferilor aflați in tranzit intre București și județele…

- Orice interacțiune pe care o vor avea șoferii, in trafic, cu polițiștii va putea fi inregistrata audio și video. In aproximativ o luna, 9.000 de camere video vor ajunge in posesia celor de la Rutiera. Șoferii vor fi avertizați ca discuția cu agentul de la Rutiera este inregistrata și, daca va fi nevoie,…

- 9.000 de camere video vor ajunge in curand in posesia polițiștilor. Peste aproximativ o luna, șoferii opriți in trafic vor fi avertizați ca discuția cu agentul de la Rutiera este inregistrata și, la nevoie, imaginile pot fi folosite in instanța. Orice intercațiune pe care o vor…

- Șoferii de BMW vor neaparat sa iasa in evidența și de cele mai multe ori ajung sa se faca de ras in trafic. Este și cazul unui conducator auto care a fost surprins in trafic in București avand numarul de inmatriculare montat cu susul in jos. Un șofer de BMW și-a montat numerele de inmatriculare […]…

- Polițiștii din Alba recomanda șoferilor sa manifeste prudența la volan, in aceasta perioada. Luni dupa-amiaza nu erau probleme generate de condițiile meteo pe drumurile din județ, insa pe DJ 704, intre Oașa și Luncile Prigoanei, drumul era acoperit cu zapada și era necesara echiparea corespunzatoare…

- Doi barbati din Bucuresti au fost retinuti, sambata, dupa ce au fost opriti in trafic de politisti la iesirea din municipiul Buzau, fiind banuiti de furt din locuinte pe raza mai multor judete, a anuntat sambata Biroul de presa al IPJ Buzau, potrivit AGERPRES. Potrivit sursei citate, din cercetari…

- Vremea se va incalzi usor, duminica, la nivelul intregii tari, iar cerul va fi variabil in regiunile intra-carpatice si mai mult noros in rest, a declarat, vineri Mirela Polifronie, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "Trecator, va ploua slab sau va burnita,…