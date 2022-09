Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intre suporterii echipei Otelul Galati si Poli Timisoara dupa ce s-a incheiat partida de fotbal. Opt persoane s-au luat la harta la iesirea din municipiul Galati, au aruncat cu sticle chiar in mijlocul soselei si s-au fugarit printre autoturismele care se aflau in mers. Un echipaj care trecea…

- Scandal intre suporterii echipei Otelul Galati si Poli Timisoara dupa ce s-a incheiat partida de fotbal. Opt persoane s-au luat la harta la iesirea din municipiul Galati, au aruncat cu sticle chiar in mijlocul soselei si s-au fugarit printre autoturismele care se aflau in mers. Un echipaj care trecea…

- Un motociclist drogat a dat peste un polițist care incerca sa il opreasca. Urmarirea s-a desfașurat in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, Ilfov. Echipajul de poliție a urmarit doua motociclete care se deplasau pe DN1A, dinspre Crevedia in direcția București.Unul dintre cei doi motocicliști a redus…

- Scandal și strigate la miez de noapte la un restaurant din capitala. Mai multe echipaje de poliție au fost alertate. Imaginile au fost publicate pe Facebook de catre un internaut. Deocamdata nu este clar motivul conflictului.

- Sindicalistii din Politie si din penitenciare picheteaza, marti, sediul Ministerului Finantelor din Bucuresti, printre revendicari aflandu-se aplicarea Legii-cadru a salarizarii, acordarea unor sporuri prevazute de lege, actualizarea si recalcularea pensiilor militare de stat. Fii la curent cu…

- Guvernul Ciuca a aprobat construirea unui spital nou, de doua miliarde de lei, pentru Ministerul Afacerilor Interne. Subiectul a fost discutat in ședința de Guvern de miercuri, 27 iulie 2022. In acest cadru s-a aprobat o „HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului…

- Doi șoferi s-au luat la bataie, marți, chiar in trafic, in București. Cei doi barbați s-ar fi agresat reciproc, pe o strada din Sectorul 2, in urma unui conflict spontan. La fața locului s-au deplasat, de urgența, polițiști din cadrul Secției 6, care au demarat verificarile, dupa cum au transmis autoritațile.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare pentru procurorul șef al Secției de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT, Bogdan Felician Voicu, a doua zi dupa ce doi tineri au murit și mai mulți au ajuns la spital, asta dupa ce au consumat droguri la Saga Festival, din…