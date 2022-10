VIDEO - Scandal între ISJ şi Primărie pentru postul de director al creşelor. Chirica atacă vehement un inspector şcolar Amenajarea pistei de biciclete pe axa nord-sud, intre Copou si Tudor, costa peste un milion de euro. Consiliul Local (CL) a aprobat ieri o hotarare in acest sens: traseul pistei este de 5,9 km. Decizia CL vine in contextul in care Primaria are doua sanse de a obtine o finantare nerambursabila – proiectul va fi depus atat in cadrul PNRR, cat si la Administratia Fondului de Mediu (AFM), autoritate ce a lansat recent un program national pentru realizarea de piste de biciclete, Iasul fiind eligibil cu o suma de pana la 37 milioane de lei. Traseul stabilit pentru pista este rond Agronomie – Gheorghe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

